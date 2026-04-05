El Festival Art Explora presenta el primer barco museo del mundo con actividades inmersivas

Barcelona, 5 de abril de 2026.
El Festival Art Explora navega por mares y océanos a bordo del primer barco museo del mundo para ofrecer a los visitantes experiencias artísticas y culturales innovadoras de forma gratuita. "Poder hacer cosas que además ofrecen opciones súper económicas con entradas gratuitas nos parece un plan muy bueno, afirma Núria.
El festival se desarrolla tanto a bordo del barco museo como en tierra. Su programa combina exposiciones, experiencias de realidad virtual, espectáculos, conferencias, proyecciones cinematográficas y conciertos, entre otras actividades.