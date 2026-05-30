La Feria del Libro de Madrid destaca su "bibliodiversidad" y el "buen momento" del libro físico

Madrid, 30 de mayo de 2026. La Reina Letizia ha inaugurado este viernes la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Hasta el próximo 14 de junio, el parque madrileño acogerá a más de 600 sellos editoriales que tendrán presencia individual o compartida en las 366 casetas que conformarán la feria, lo que supone un aumento de una casetas respecto a la pasada edición, cuando se congregaron 365 casetas. La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, ha asegurado que existe "un buen momento para el libro en papel", tras constatar que "las librerías no van mal y las editoriales están contentas" y según los estudios disponibles sobre el sector. Orúe ha insistido en la importancia de la bibliodiversidad como eje fundamental de la feria.