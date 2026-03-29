La Feria del Cómic de Madrid clausura su II edición "con muy buena asistencia"

Madrid, 29 de marzo de 2026. La Feria del Cómic de Madrid llega a su fin este domingo en Plaza Matadero tras más de 200 sesiones de firmas en las 60 casetas dedicadas a la viñeta, proyecciones de cine en Cineteca Madrid y el esperado concurso de cosplay. En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente del Gremio de Librerías de Madrid, Luis Miguel Tijera, ha valorado: "Hemos hecho un gran esfuerzo pudiendo ampliar a 60 casetas, ha habido muy buena asistencia y estamos contentos. Es una oportunidad de abrir el cómic a todos los públicos de todas las edades".