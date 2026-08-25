El fenómeno mundial de 'SIX, el musical' llega a la Gran Vía de Madrid

Madrid, 25 de agosto de 2026. Las seis reinas de Enrique VIII alzarán la voz en 'SIX, el musical' a golpe de micrófono en el Teatro Gran Vía a partir del 12 de septiembre de 2026 (funciones de martes a domingos) para empoderarse en clave pop y salir de la sombra de su infame esposo con una mezcla explosiva de energía, humor y música contemporánea. Este musical presenta en escena a las seis esposas para contar su versión de la historia. Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr se enfrentan en una batalla musical para decidir quién sufrió más durante su turbulento matrimonio con el monarca. Sin filtros y convertidas en auténticas divas pop.