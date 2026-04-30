Favreau: "'The Mandalorian and Grogu' es la película para alguien que no haya visto Star Wars"

Madrid, 30 de abril de 2026. Tras casi siete años de ausencia, 'Star Wars' vuelve a los cines con 'The Mandalorian and Grogu', que llegará a las salas el próximo 21 de mayo. Después de tres temporadas, la serie de Disney+ protagonizada por Pedro Pascal como el cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz, el adorable Grogu, salta a la gran pantalla en un filme dirigido por el también creador de la ficción, Jon Favreau. "Quiero que esta sea la película de 'Star Wars' a la que puedas llevar al cine a alguien que nunca haya visto una película de la saga antes", afirma Favreau en una entrevista concedida a Europa Press en la que espera que 'The Mandalorian and Grogu' funcione tanto como premio para el fan veterano de la franquicia creada por George Lucas y también como puerta de entrada para aquellos que nunca han disfrutado de 'Star Wars' en pantalla grande. "Quiero hacer una película para los fans de la saga y hacerles sentir de la manera que 'Star Wars' los hace sentir, presentando ante ellos una gran aventura, usando todo el tiempo y los recursos que tuvimos, rodada en IMAX... y todas esas cosas que no podíamos hacer antes [en la serie] y que la convierten en una experiencia muy cinematográfica", dice Favreau, que también espera que esos seguidores consolidados de la saga puedan ahora "llevar a los cines a alguien que nunca ha visto allí 'Star Wars' antes".