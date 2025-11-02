Fans de Regreso al Futuro aseguran que la película "envejece muy bien con el tiempo"

Algunos asistentes al evento conmemorativo del 40 aniversario de Regreso al Futuro, celebrado en los Cines Filmax Gran Vía 4DX de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), han asegurado que la película "envejece muy bien con el tiempo"."Es una de las películas que mejor han envejecido a nivel de efectos visuales. Te llega al corazón y es pura magia. Pocas películas se hacen así a día de hoy", confiesan. Los más fans explican haber crecido con Christopher Lloyd, debido a la multitud de papeles que el actor ha interpretado: "Ha encarnado personajes muy míticos y hemos crecido con él. Son tantas películas que parece que lo conozcas de toda la vida. Es una leyenda del cine", aseguran. Los asistentes han podido disfrutar de la película en formato 4DX y de un coloquio previo con los actores Christopher Lloyd (Doc Brown), Harry Waters Jr. (Marvin Berry) y Donald Fullilove (Goldie Wilson).