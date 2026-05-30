Publicado 30/05/2026 12:01:12 +02:00CET

Fallece la directora de cine Josefina Molina a los 89 años

Madrid, 30 de mayo de 2026. La directora de cine reconocida con el Goya de Honor en 2012, Josefina Molina, ha fallecido en Madrid este sábado, 30 de mayo, a los 89 años. Según ha precisado la Academia de Cine a través de una nota, la también patrona de honor de la Fundación Academia de Cine fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada". (Fuente: Europa Press/Biblioteca Nacional de España)