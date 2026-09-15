La exposición 'Misión Andalucía' ofrece en Córdoba una nueva visión del paisaje rural

Córdoba, 15 de septiembre de 2026. La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha inaugurado este martes en el Teatro Cómico de Córdoba la exposición 'Misión Andalucía', una propuesta de creación e investigación fotográfica que ofrece una mirada contemporánea sobre el paisaje andaluz a través del trabajo de ocho fotógrafos andaluces. "La muestra llega a Córdoba tras haber sido exhibida en Almería en los meses de marzo y abril, donde sumó más de 7.500 visitas, en el que es uno de los mejores registros históricos expositivos del Centro Andaluz de la Fotografía", ha informado Del Pozo.