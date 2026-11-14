La exposición inmersiva Dinosaurium permite al visitante "caminar entre dinosaurios"

Barcelona, 14 de noviembre de 2026. El centro IDEAL de Barcelona presenta la exposición inmersiva Dinosaurium, que permite al espectador "caminar entre dinosaurios" y conocer mejor a estos animales que habitaron el planeta hace millones de años. "Dinosaurium tiene las nuevas revelaciones científicas combinadas con el arte de los artistas que los han ilustrado para la exposición", explica el director de Ideal, Jordi Sellas. "Uno de los objetivos del equipo artístico era que los visitantes pudieran sentir que están caminando literalmente entre dinosaurios".