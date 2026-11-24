Madrid, 24 de noviembre de 2026. La Fundación Mutua Madrileña ha inaugurado 'Cervantes. La gran exposición inmersiva' una muestra dedicada a Miguel de Cervantes en su nuevo espacio cultural de Madrid y con una propuesta que combina más de 170 obras de arte y piezas originales con estaciones interactivas, contenidos audiovisuales y una experiencia de realidad virtual de 26 minutos para acercar la vida y obra del escritor a públicos de todas las edades. Así lo ha explicado el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, quien ha destacado el carácter innovador de una muestra que, según ha señalado, es la primera del mundo dedicada a un gran autor literario que incorpora una experiencia de realidad virtual.