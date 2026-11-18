Madrid, 18 de noviembre de 2026. El esperado estreno de GTA VI, programado para las próximas horas, apunta a coronarse como uno de los hitos más importantes de la historia del ocio electrónico, tras una larga espera de trece años desde el debut de su antecesor, GTA V. El director del Máster Universitario en Diseño de Videojuegos de la Universidad Europea de Madrid, Álvaro Daza, ha destacado que el lanzamiento del GTA VI se ha convertido en un fenómeno mediático de gran magnitud, ya que ha asegurado que "GTA no es solo un videojuego, es un fenómeno mediático" que ha generado una expectación sin precedentes entre audiencias de todas las edades tras más de una década de espera desde el lanzamiento de su predecesor.