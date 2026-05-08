Estrenos en cines para este viernes 8 de mayo

Madrid, 8 de mayo de 2026. La cartelera se renueva este viernes con una variada oferta. El terror cobra vida con 'Bajo tus pies' y la comedia con 'Las ovejas detectives'. Para quienes buscan historias a caballo entre la ciencia ficción y la acción, la última entrega de 'Mortal Kombat II' regresa al universo de la franquicia de videojuegos. Los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores. (Fuente: Youtube)