Estrenos en cines para este viernes 22 de mayo

Madrid, 22 de mayo de 2026. La cartelera española se renueva esta semana con una variada selección de títulos en la que caben todo tipo de público y liderada por el esperado regreso de la saga galáctica a la gran pantalla en 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', a la que se unirá la cinta de terror 'El pasajero nocturno' y la película de intriga 'Asesinato en la 3ª planta'. La oferta cinematográfica se completa con propuestas de marcado corte dramático, como las íntimas historias de 'Love me tender' y 'Tres mujeres', así como la sensibilidad visual y narrativa de 'Un mundo frágil y maravilloso'. (Fuente: Youtube)