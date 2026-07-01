Estrenos en cines para este miércoles 1 de julio

Madrid, 1 de julio de 2026. La cartelera veraniega se tiñe desde este miércoles de amarillo con el esperado estreno de 'Minions & Monsters, la nueva y alocada entrega de la exitosa franquicia de Universal Pictures e Illumination Entertainment. La cinta de animación no será la única que adelante su estreno a este miércoles, ya que el thriller policiaco 'Normal' estará desde este 1 de julio en la cartelera. Las españolas 'Día de caza' y 'Nueve lunas' llegarán a las salas a partir del viernes junto a 'La muerte de Robin Hood' y 'Hermanos'. (Fuente: Youtube)