Estrenos de cine para este viernes 5 de junio

Madrid, 5 de junio de 2026. La primera cartelera de junio llega cargada de estrenos para todos los públicos y con un claro protagonista: el regreso de He-Man a la gran pantalla. El mítico héroe de Eternia vuelve en una nueva adaptación de acción real que recupera uno de los universos más populares de los años ochenta. La comedia también busca hacerse un hueco en la taquilla con 'Scary Movie 6', que recupera el espíritu gamberro de una saga que marcó a toda una generación parodiando las películas de terror más famosas. Para los amantes del suspense y los sobresaltos llega 'Backrooms', adaptación del fenómeno viral de internet que traslada al cine una inquietante historia ambientada en una dimensión desconocida. Entre las propuestas españolas destaca 'La luz', el nuevo largometraje de Fernando Franco protagonizado por Alberto San Juan. Un drama sobre un sacerdote que ve cómo los secretos de su pasado amenazan con cambiar su vida para siempre. La oferta se completa con la comedia criminal 'Cada día nace un listo', protagonizada por Hugo Silva y Belén Rueda. (Fuente: Europa Press y Youtube)