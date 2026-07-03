Estrenos de cine para este viernes 3 de julio

Madrid, 3 de julio de 2026. La cartelera renueva su oferta este viernes con propuestas para todos los públicos. Entre los estrenos más destacados figura La muerte de Robin Hood, protagonizada por Hugh Jackman y Jodie Comer, una revisión más oscura y realista de la popular leyenda dirigida por Michael Sarnoski. También llega a los cines Día de caza, la nueva película de Pedro Aguilera, que reinterpreta el clásico de Carlos Saura desde una mirada contemporánea y femenina, con un reparto encabezado por Blanca Portillo, Carmen Machi, Rossy de Palma y Zoé Arnao. El cine español suma además 9 lunas, de Patricia Ortega, un drama sobre identidad de género y nuevas realidades familiares protagonizado por Zack Gómez-Rolls, y Hermanos, la comedia dramática de Carol Rodríguez Colás y Marina Rodríguez Colás centrada en las relaciones familiares y los conflictos generacionales. (Fuente: Europa Press y Youtube)