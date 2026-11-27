Madrid, 27 de noviembre de 2026. La cartelera renueva su oferta para despedir noviembre con propuestas para todos los públicos. Entre los estrenos de esta semana destaca 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', que recupera al personaje de Brad Pitt en la secuela de 'Érase una vez en... Hollywood'. Una película que nos devuelve al especialista de cine convertido ahora en solucionador de problemas en Los Ángeles de los años setenta. También llega a las salas 'Oro sin ley', un thriller de supervivencia ambientado en plena Gran Depresión estadounidense, con Ethan Hawke y Russell Crowe al frente del reparto. Y para los amantes de las historias familiares, vuelve la saga de 'Los padres de ella' con una cuarta entrega: 'Ahora los suegros son ellos', de nuevo con Ben Stiller y Robert De Niro. El cine español tiene un papel destacado esta semana con 'Hermanas', la ópera prima de ficción de Ione Hernández, protagonizada por Emma Suárez y Elena Anaya. Un drama sobre los abusos sexuales en el ámbito familiar y las decisiones que ponen a prueba los vínculos entre hermanas. (Fuente: Europa Press y Youtube)