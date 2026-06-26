Estrenos de cine para este viernes 26 de junio

Madrid, 26 de junio de 2026. La cartelera se renueva esta semana con una variada oferta de títulos. El thriller estadounidense de terror 'Obsession', dirigida por Curry Barker, se presentra com una rómantica historia de amor que deriva en un oscuro y siniestro deseo. La película 'Viaje al país de los blancos' está basada en la historia real de Ousman Umar, un joven ghanés que abandona su aldea para llegar a Barcelona, donde descubrirá que la vida en España no es como él imaginaba. (Fuente: Youtube)