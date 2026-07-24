Estrenos de cine para este viernes 24 de julio

Madrid, 24 de julio de 2026. La cartelera de este viernes 24 de julio llega marcada por una oferta variada que abarca desde el thriller psicológico hasta el cine de autor y la comedia. Entre los principales estrenos destacan 'El anfitrión', protagonizada por Willem Dafoe, el drama 'Insaciable' y la premiada cinta argentina 'El mensaje', a los que se suman las comedias 'El sueño americano' y 'Tres de más', que completan la oferta de una semana pensada para públicos de gustos muy diversos. (Fuente: Youtube)