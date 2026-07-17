Estrenos de cine para este viernes 17 de julio

Madrid, 17 de julio de 2026.
Nueva semana, nuevos estrenos de cine. Y hay uno que sobresale por encima del resto: Christopher Nolan lleva a la gran pantalla La Odisea, su esperada adaptación del clásico de Homero. Matt Damon se pone en la piel de Odiseo en una superproducción rodada íntegramente con cámaras IMAX. Un viaje épico de regreso a Ítaca en el que no faltan dioses, monstruos ni un reparto de lujo con Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o o Charlize Theron.
(Fuente: Europa Press y Youtube)