Estrenos de cine para este viernes 16 de octubre

Madrid, 16 de octubre de 2026. La cartelera de esta semana renueva la oferta cinematográfica con una destacada selección de estrenos que abarca desde la intriga psicológica hasta el drama más intimista. Entre las novedades principales llega 'Whalefall', un impactante relato de supervivencia extrema, junto a la tensión claustrofóbica de 'La invitación' y los claroscuros emocionales de 'El mal hijo'. Completa la propuesta del fin de semana 'La voz quebrada', que aporta una mirada profunda sobre el peso de la memoria y la identidad. (Fuente: YouTube)