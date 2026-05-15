Estrenos de cine para este viernes 15 de mayo

Madrid, 15 de mayo de 2026. La cartelera se renueva este viernes 15 de mayo con estrenos para todos los gustos: desde grandes producciones internacionales hasta cine español, terror, documentales musicales y el regreso de un clásico de la animación. Uno de los títulos más esperados es 'El beso de la mujer araña', la nueva adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway. Jennifer Lopez y Diego Luna encabezan el reparto de esta historia ambientada en una prisión argentina, donde la imaginación se convierte en refugio frente a la dureza de la realidad. También llega a las salas 'Iron Maiden: Burning Ambition', un documental que repasa los más de cincuenta años de trayectoria de la mítica banda británica. La cinta incluye imágenes inéditas, entrevistas exclusivas y testimonios de artistas y admiradores. El cine español también pisa fuerte este fin de semana con 'Un hijo', adaptación de la novela de Alejandro Palomas protagonizada por Hugo Silva y Macarena García. Un drama emocional que sigue a una psicóloga escolar que empieza a sospechar que un niño aparentemente feliz esconde una complicada realidad. (Fuente: Youtube)