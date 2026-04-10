Estrenos de cine para este viernes 10 de abril

Madrid, 10 de abril de 2026. Tras más de dos décadas de espera, el Volumen 1 y 2 de 'Kill Bill' en una única película llega este fin de semana a los cines presentada tal y como Quentin Tantino la concibió. 'Incontrolable', la cinta sobre el síndrome de Tourette, es otra de las propuestas de la cartelera para los próximos días. La comedia de ciencia ficción 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' se proyectará también en las salas en las que el cine español estará representado por 'La buena hija', una película que aborda la violencia vicaria, y las comedias 'Solos' y 'A una isla de tí'. (Fuente: Youtube)