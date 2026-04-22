Estrenos de cine para este miércoles 22 de abril

Madrid, 22 de abril de 2026. La cartelera de esta semana empieza a renovarse este miércoles con una selección de títulos que abarcan desde el cine biográfico hasta el terror nacional. 'Michael' es el estreno más esperado, un ambicioso biopic explora la compleja vida y el legado musical del 'Rey del Pop'. También se suman la producción española 'La ahorcada', incursión de Miguel Ángel Lamata en el género de terror, y la comedia dramática 'Casi todo bien'. Completa los estrenos de este miércoles 'Turno de noche', un thriller de supervivencia con tintes de ciencia ficción. (Fuente: Youtube)