Estrenos de cine para este 21 de agosto

Madrid, 21 de agosto de 2026. Los cines españoles renuevan sus carteleras este viernes con una oferta para todos los gustos. Para quienes buscan emociones fuertes y tensión, la cartelera recibe la intriga psicológica de 'Insidious: Fuera del más allá'. También habrá un apartado para los dramas como 'Prometido el cielo', que aborda el fenómeno migratorio que pone voz a las historias personales, y 'El coro de Praga', que pone el foco en la delgada línea que separa la admiración del abuso de poder. 'A fuego', una cinta pensada para un público más joven, completa la oferta para los próximos siete días. (Fuente: YouTube)