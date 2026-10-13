Estopa anuncia nuevo disco y una gira por España en junio y julio de 2027

Barcelona, 13 de octubre de 2026. Estopa ha anunciado este martes un nuevo disco llamado 'La Maketa', que saldrá el 20 de noviembre y en el que recuperan canciones inéditas de sus inicios junto a nuevos temas, así como una gira de 4 conciertos por España en junio y julio de 2027. En una rueda de prensa en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (UB), David y Jose han explicado que el primer adelanto del álbum es 'Bicho raro', que se publicará este viernes 16 de octubre; la venta de entradas será el sábado 17, y la preventa del disco será este domingo 18 (coincidiendo con que Estopa nació el 18 de octubre de 1999). Explica que 'La Maketa' son las canciones que fueron grabando en sus inicios, desde 1996, 1997 y 1998, por lo que el año que viene esta maqueta (como ellos le llaman) cumplirá 30 años y lo quieren celebrar con la gira: "Es una cápsula del tiempo que hemos desenterrado".