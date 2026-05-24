Estela de Castro y Toni Amengual, entre los referentes de FUJIKINA

Madrid, 24 de mayo de 2026.
La fotografía ha tomado este fin de semana el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con el arranque de FUJIKINA Madrid 2026, el Festival Europeo de Fotografía de FUJIFILM. En declaraciones a Europa Press Televisión, el fotógrafo Toni Amengual ha manifestado que ha quedado "muy contento de ver mi trabajo rodeado de nombres y de autores y autoras que admiro". Ha explicado que su trabajo expuesto forma parte de la serie "Icona", un proyecto realizado con cámara Fujifilm X en blanco y negro que "quiere hacer una investigación acerca de cómo las imágenes nos constituyen y de cómo acabamos repitiendo lo que hemos visto", trabajo que ha podido desarrollar gracias a una beca de la Academia de España en Roma.