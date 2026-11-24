Madrid, 24 de noviembre de 2026. España se ha quedado sin premios en la 54.ª edición de los Emmy Internacionales, celebrada en la madrugada de este lunes en Nueva York y presentada por el actor Michael Urie. Ninguna de las cinco candidaturas españolas -Javier Cámara por 'Yakarta', 'Animal', 'Anatomía de un instante', 'Valle salvaje' y 'Charles Thomas: tiempo muerto'- ha conseguido la estatuilla en una ceremonia que ha reconocido a la francesa 'Carême, chef de reyes' como mejor serie dramática. (Fuente: Movistar/Netflix/RTVE)