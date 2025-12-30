La Escuela de Patrimonio saca brillo al convento de Santa María del Campo Rus

La Escuela de Patrimonio de Santa María del Campo Rus coge fuerza en su ambición de recuperar patrimonio en la localidad conquense y lo hace sumando la fuerza institucional de su Ayuntamiento y la Universidad de Castilla-La Mancha con el tejido asociativo y vecinal del municipio. Después de dos años, el templo continúa ensanchando su oferta cultural, hasta el punto de servir de escenario de un taller belenístico, en un fin de semana en el que también se ha abierto la puerta a la exposición 'Santa María del Campo Rus. Tiempo, tierra y memoria'.