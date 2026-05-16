Publicado 16/05/2026 12:43:07 +02:00CET

La Escuela de Arte de Toledo, la incubadora de artistas que alza la voz contra la LGTBIfobia

TOLEDO, 16 de mayo de 2026. Cuando uno entra en la Escuela de Arte de Toledo se da cuenta de que está en un edificio único y diferente. Este centro ha colgado numerosos reconocimientos en su medallero a lo largo de sus 124 años de existencia. El de ser, junto a la de Madrid y la de Sevilla, uno de los centros creativos más antiguos de España, asentarse en un edificio Bien de Interés Cultural, ser Instituto Histórico de Castilla-La Mancha o albergar una de las mayores colecciones de reproducciones artísticas a nivel nacional.