Ernesto Alterio, sobre la IA en el cine: "Tengo la esperanza de que lo auténtico prevalezca"

Madrid, 4 de mayo de 2026. El próximo viernes 8 de mayo llega a los cines 'Las ovejas detectives', comedia de misterio con Hugh Jackman como un pastor que cada noche lee novelas policíacas a su rebaño sin sospechar que entienden mucho más de lo que parece. Dirigido por Kyle Balda ('Minions', 'Gru 3: Mi villano favorito'), este largometraje "marcado por la amistad, lealtad y muerte" cuenta en su versión doblada al castellano con Cristina Castaño y Ernesto Alterio como dos de los animales protagonista, participación a través de la que han abordado "el alcance de la inteligencia artificial" en el cine, "el intrusismo" en la industria del doblaje y "la cultura como pilar para el desarrollo de la humanidad".