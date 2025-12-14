Enric Bono: "Queremos que la gente de Barcelona redescubra La Rambla y su historia viva"

Enric Bono, director de la red de Viles del Llibre en Catalunya, ha asegurado este domingo que el objetivo de la 4a edición de 'La Rambla, Vila del Llibre' es "que la gente de Barcelona vuelva a descubrir La Rambla y su historia viva". Lo ha dicho esta tarde durante la última jornada del festival, que cierra hoy su cuarta edición, esta vez ubicada en el pasaje Bacardí. "No olvidemos que La Rambla es dónde estaban las instituciones culturales más importantes de Barcelona, por eso tenemos el Liceu, el Ateneu, el Palau Güell...", ha remarcado. Bono explica cómo se lleva a cabo la elección de las editoriales: "Nos interesa que sean editoriales independientes y que los libros no puedas encontrarlos en las grandes superfícies". "Aquí el editor es quien vende la obra, no es como el librero, que tiene un conjunto de libros que le llegan de las editoriales. Él es el que arriesga la temática", explica.