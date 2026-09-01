Enric Auquer: "España se ha radicalizado muchísimo, mira Ceuta"

Madrid, 1 de septiembre de 2026. El actor Enric Auquer protagoniza el largometraje 'CRONOS', sobre los atentados del 17-A de 2017 en Barcelona y Cambrils. En ese sentido, el catalán considera que desde entonces España se ha "radicalizado muchísimo" y ha puesto el ejemplo de lo sucedido en la ciudad de Ceuta. "España se ha radicalizado muchísimo, mira a Ceuta ahora, mira a (Sílvia) Orriols, mira a Vox. Todo lo que se genera son discursos de odio y culpar al otro de no hacer una revisión de tu propio privilegio, de cómo tú gestionas. Eso acabará generando más odio, más violencia, más dolor, incluso más muerte", ha asegurado al ser preguntado por en una entrevista con Europa Press sobre el señalamiento que sufrió la comunidad islámica en España tras los atentados.