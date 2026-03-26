Elvira Mínguez: "Me encantaría ver a Trump en 'Vida Perra'

Madrid, 26 de marzo de 2026. Este viernes 27 de marzo llega a Prime Video 'Vida Perra', serie protagonizada por Fernando Tejero, Jordi Sánchez, Elvira Mínguez, Ana Morgade y Carlos Areces. Ambientada íntegramente en un parque de perros, esta comedia utiliza ese "microcosmos de gente con ideologías y pensamientos diferentes" para abordar la convivencia y los roces entre "prácticamente desconocidos". "Me encantaría que apareciera Trump en 'Vida Perra'. Habría que ver qué esquinas del parque quiere conquistar", bromea Mínguez.