Elísabet Benavent defiende la novela romántica: "El público es soberano y decide lo que lee"

Madrid, 19 de agosto de 2026. El próximo 28 de agosto llega a Netflix 'Toda la verdad de mis mentiras', serie protagonizada por Itziar Manero y Daniel Ibáñez. La ficción sigue a un grupo de amigos que ven su amistad tambalearse cuando emprenden un viaje en el que salen a la luz secretos ocultos hace tiempo. Elísabet Benavent, autora del libro homónimo en el que se basa la serie, defiende la novela romántica y los 'best seller', incidiendo en la necesidad de "dejar atrás" los prejuicios que siguen existiendo hacia lo que algunos tildan de "literatura menor". (Fuente: Europa Press/Netflix)