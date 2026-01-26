La ejecución de la colección permanente del Museo Íbero de Jaén avanza "a buen ritmo" con el objetivo de que pueda estar terminada el próximo mes de diciembre. Para ello, con el fin de trasladar las piezas actualmente expuestas a su emplazamiento definitivo, será necesario el cierre del centro durante el tiempo "imprescindible", que se estima "en el último trimestre" del año.Así se ha puesto de manifiesto este lunes en la visita que la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha realizado a estas instalaciones para conocer la evolución de los trabajos, acompañada por la directora del museo, Concepción Choclán, entre otros.