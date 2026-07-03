'Egipto Antiguo: Tesoros del Más Allá' ofrece "un vistazo" a su cultura funeraria

Madrid, 3 de julio de 2026. Objetos de la vida cotidiana, divinidades, momias y ajuares funerarios conforman la exposición 'Egipto Antiguo: Tesoros del Más Allá', una muestra que reunirá una selección de unas 60 piezas de la antigua colección del Museo Egipcio de Melilla (MEM) y que ofrece "un vistazo del mundo del Antiguo Egipto", especialmente de "todos los ritos que realizaban para el más allá". Así lo ha explicado la responsable de la Galería de Arqueología del Grupo Jesús Vico, Mora Colombo.