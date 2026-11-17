Madrid, 17 de noviembre de 2026. Este viernes 20 de noviembre llega a los cines 'El mal padre', la nueva película de Roberto Bueso, protagonizada por Eduard Fernández. Entre el drama familiar y la comedia ácida, el filme sigue a Santiago Balmes, un célebre escritor y académico que reúne a sus tres hijos, distanciados de él desde que abandonó a su familia por otra mujer, para pedirles que pasen unos días en la casa donde veraneaban durante su infancia. Un reencuentro que reabre viejas heridas y enfrenta a los hermanos con la posibilidad de reconciliarse con un padre anclado en el modelo de paternidad y masculinidad de antaño, ese que ensalza al hombre autoritario, distante, que no muestra debilidad y tiene la última palabra.