Ed Sheeran califica de "injustificable" la situación en Gaza

Madrid, 20 de septiembre de 2026. El cantante de origen irlandés Ed Sheeran ha reaparecido este sábado sobre el escenario del Lincoln Financial Field de Filadelfia en un concierto donde todas las miradas estaban puestas en él tras una semana convulsa en su gira norteamericana. Tras la cancelación de la participación del rapero Macklemore por sus declaraciones sobre Palestina el cantante arrancó su actuación en solitario abordando la crisis humanitaria en Gaza, calificando la situación de "catastrófica e injustificable" y rompiéndose emocionalmente ante miles de fans. (Fuente: YouTube/Ed Sheeran/Los 40/ EP)