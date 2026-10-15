La DPZ reúne a un centenar de alcaldes en La Misericordia para reivindicar la tauromaquia

Zaragoza, 15 de octubre de 2026. La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha reunido este jueves, 15 de octubre, a cerca de un centenar de alcaldes y alcaldesas de la provincia en una jornada taurina celebrada en la plaza de toros de La Misericordia para acercarles la historia, el patrimonio y la cultura vinculados al coso zaragozano. El encuentro, que ha incluido una charla-coloquio, una visita guiada por las instalaciones y la asistencia a la corrida de esta tarde, ha comenzado con un minuto de silencio en rechazo a la agresión sexual denunciada el miércoles durante las vaquillas de las Fiestas del Pilar.