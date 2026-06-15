Docter presenta 'Toy Story 5': "Creamos la tecnología y la sensación es que somos sus esclavos"

Madrid, 15 de junio de 2026. Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex y el resto de la pandilla regresan a los cines este miércoles 17 de junio con el estreno de 'Toy Story 5'. En esta nueva entrega, dirigida por Andrew Stanton ('WALL-E', 'Buscando a Nemo'), los protagonistas tendrán que enfrentarse a su mayor reto hasta la fecha: la tecnología. El choque entre los juguetes tradicionales y las tablets, consolas y móviles, que acaparan toda la atención de los niños, y otros retos de la crianza en la era digital son los ejes narrativos sobre los que Pixar articula la nueva aventura de su saga más emblemática. "Es interesante. Nosotros creamos tecnología y hay la sensación de que ahora somos esclavos de ella", reflexiona Pete Docter, director creativo de Pixar, que en una entrevista concedida a Europa Press junto a Lindsey Collins, también productora del filme, asegura en todo caso que 'Toy Story 5' no es una película contra la tecnología, ni que lance un mensaje para demonizar o eliminar las pantallas, sino que busca aprender a convivir con ellas.