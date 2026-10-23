Diez pianos de cola convierten el centro de Madrid en un escenario abierto a todos los públicos

Madrid, 23 de octubre de 2026. Diez pianos de cola se han instalado este viernes en distintos puntos del centro de Madrid para acercar la música a los ciudadanos y convertir las calles y plazas de la capital en escenarios abiertos a la participación de aficionados, profesionales y personas sin experiencia previa con este instrumento, en una jornada en la que los viandantes pueden disfrutar de las actuaciones o sentarse a tocar. La iniciativa, impulsada por el Concurso Internacional Maria Canals y la Fundación Occident, ofrece la oportunidad de tocar instrumentos de gran cola que habitualmente no están al alcance de la mayoría de la población. Los pianos permanecerán disponibles hasta las 20.00 horas, según ha explicado el director del concurso, Jordi Vivancos. Vivancos ha destacado que la actividad busca promover la práctica musical y acercar el piano a todo el mundo, independientemente de su nivel. "Madrid se convierte en un gran escenario en el centro donde las personas, amateurs, profesionales, o quizá personas que antes nunca han tocado el piano, por un día son los protagonistas", ha señalado. El responsable del concurso ha subrayado que la propuesta permite a los ciudadanos experimentar con un piano de cola, frente a los instrumentos digitales o de pared que muchas personas tienen habitualmente en sus casas. La jornada también propicia encuentros espontáneos entre los participantes. Según Vivancos, en torno a los pianos pueden reunirse personas que no se conocen, compartir canciones o acompañarse con otros instrumentos. "La música es un lenguaje universal que hace que mucha gente que no se conoce pueda compartir de manera conjunta esta experiencia en la calle", ha afirmado. El director del concurso ha relatado que en anteriores ocasiones ha visto a novios recién casados tocar la marcha nupcial, a familias acercarse con sus hijos y a personas que viven en la calle sentarse ante el teclado. A su juicio, estas escenas contribuyen a cuestionar prejuicios y estereotipos sobre quién puede interpretar una pieza musical. Por su parte, Iryna Yrchenko, dinamizadora de la actividad y pianista de origen ucraniano, ha destacado la participación del público y el ambiente generado en torno a los instrumentos. Yrchenko, que también es profesora de música y compositora, ha explicado que durante la jornada se han producido actuaciones compartidas, con personas que han cantado mientras otras tocaban el piano, además de interpretaciones a cuatro manos.