Diana Hermoso: "Nos gusta que los peques nos digan que es la primera vez que van al cine"

Diana Hermoso, actriz de la compañía 'El Gecko con botas', ha asegurado este domingo que el principal objetivo de Les festes del Kinosaure es "los primeros espectadores". "Lo que más nos gusta es que los peques nos digan que es la primera vez que van al cine". Lo ha dicho durante la proyección de la película 'Hola, Frida!' en el cine cooperativo Zumzeig, en Barcelona, donde ha destacado que transmiten valores como "el ecofeminismo, con imágenes muy diversas y con el objetivo de que estos valores sociales se transmitan"."Intentamos que todo el doblaje sea en catalán. Todas las personas que han doblado 'Hola, Frida!' son de origen mexicano que viven en Cataluña y hablan catalán. Nuestro objetivo es fomentar el uso de esta lengua en el cine", ha remarcado. La novena edición presenta una programación para niños y niñas de 2 a 12 años que recorre los paisajes biográficos y de la memoria para construir las identidades del presente y futuros esperanzadores, y les anima a usar la creatividad para transformar la nostalgia en belleza de forma colectiva, y acercarles a estos nuevos mundos.