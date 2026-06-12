'El día de la revelación', de Spielberg, 'Iván & Hadoum' y 'Solomamma', desde hoy en los cines

Madrid, 12 de junio de 2026. Las salas de cine renuevan esta semana su cartelera con una oferta llena de contrastes marcada por el esperado regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción con 'El día de la revelación', una superproducción que se perfila como el motor de la taquilla veraniega. Junto al gigante de Hollywood, la distribución independiente también estará presente en las salas con el drama social 'Iván & Hadoum', la producción italiana 'Solomamma', 'Todos los colores', que explora la diversidad desde una óptica íntima; o Pioneras: solo querían jugar, que rinde homenaje a mujeres que abrieron caminos impensables. (Fuente: Filmax / Karmafilms / Universal Pictures / Avalon)