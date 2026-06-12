Desestimado el recurso del MNAC: Se mantiene el plazo para la vuelta de las pinturas a Sijena

Zaragoza, 12 de junio de 2026. La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha celebrado la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, tras desestimar el recurso interpuesto por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) contra la providencia que dictó la magistrada el pasado 10 de abril, en la que fijaba en 56 semanas el plazo para que el museo devuelva las pinturas murales que exhibe en su sala 16 a su lugar de origen, el Monasterio de Sijena, en la Comarca oscense de Los Monegros.