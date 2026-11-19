Madrid, 19 de noviembre de 2026. La tercera temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo', que adapta el tercer libro de la saga homónima de Rick Riordan, titulado 'La maldición del titán', llega a Disney+ el próximo viernes 20 de noviembre. Para Jonathan E. Steinberg, cocreador de la serie, la saga es "una historia sobre niños que sienten que no encajan" y tanto él como el productor ejecutivo Dan Shotz resaltan el valor de contar historias que fomenten la unidad y se comprometan a hacer que todos se sientan representados. (Fuente: Europa Press / Disney+)