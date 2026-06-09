Cultura restaura yeserías de la Sinagoga de Córdoba mientras avanza el centro de visitantes

Córdoba, 9 de junio de 2026. La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, acompañada por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha visitado este martes las obras de reforma del solar anexo a la Sinagoga de Córdoba, unos trabajos que "comenzaron a finales de abril y se desarrollarán a lo largo de seis meses permitiendo conservar sus restos arqueológicos, así como adecuar el espacio para ampliar y contextualizar la visita al monumento", pues acogerá el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) de la Sinagoga.