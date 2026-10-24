El CosmoCaixa de Barcelona expone 10 réplicas a tamaño real de tiburones

Barcelona, 24 de octubre de 2026. El CosmoCaixa de Barcelona expone a partir de este miércoles la muestra 'Tiburones. Los guardianes del océano', una de las exposiciones "más completas" sobre este animal que se ve por primera vez en Europa, incluye 10 réplicas a medida real de diferentes especies de tiburones y demuestra su importante papel en la salud de los océanos. La exposición ha sido creada por al Australian Museum y luego ha itinerado por museos de Nueva Zelanda y Estados Unidos, siendo CosmoCaixa la primera parada europea y donde se podrá ver hasta el 26 de septiembre de 2027.