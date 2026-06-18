La Consejería de Cultura homenajea a la fotógrafa María Clauss en el Museo de Huelva

Huelva, 18 de junio de 2026. La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado este jueves en el Museo de Huelva la exposición 'María Clauss. Misión Andalucía. In memoriam', un homenaje a la fotógrafa onubense, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz, que reúne, según ha destacado la consejera, "una treintena de imágenes que reflejan la mirada personal y profundamente humana de una autora, cuya vida y obra están marcadas por la valentía y el compromiso con la provincia de Huelva".