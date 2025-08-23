Las comisiones de las Fiestas de Sants lamentan "las barreras económicas"

La Fiesta Mayor del Barrio de Sants de Barcelona arranca este sábado 23 de agosto con un pasacalle a las 18:30 horas, que recorrerá las calles del barrio desde la calle de Sants, frente al Centre Cívic Cotxeres de Sants.Ariadna Piñeiro, presidenta de la calle Finlandia, asegura que "la comisión es una familia porque nos conocemos entre todos". "Espero que el futuro sea muy largo, pero cada vez cuesta más, la gente está muy quemada y hay muchas barreras a nivel económico", lamenta.Desde el pasacalle y el pregón de este sábado hasta el piromusical del último domingo de mes, el barrio contará con una cincuentena de actividades cada día programadas por las comisiones de fiestas, entidades y equipamientos del barrio.